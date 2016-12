Melyek lehetnek azok a kevésbé egyértelmű események és tendenciák, amelyeknek nagy hatásuk lesz az energiaszektorra a következő évben?

Már csak néhány nap van hátra 2016-ból, így indokoltank tűnik végiggondolni, mire számíthat az energiaipar 2017-ben és mik lesznek azok az események, amik meghatározzák majd a főbb trendeket. Az OPEC termeléscsökkentésének sikere, vagy sikertelensége, a növekvő amerikai palaolajtermelés, vagy a kínai olajfogyasztás alakulása egyértelműen meghatározó események lesznek, de az Oilprice.com összegyűjtött néhány kevésbé fontosnak tűnő, talán meglepő potenciális eseményt, amelyeknek hatása lehet a piacokra.

Elektromos autók - Chevy Bolt

Ezek közül az első az elektromos autók piacát érinti, ahol egyelőre a Tesláé a vezető szerep, bár a nagy autógyártók mindegyike hatalmas összegeket költ saját elektromos kocsijaik fejlesztésére. Az eladási számok jelenleg messze elmaradnak a várakozásoktól, ezt boríthatja fel a General Motors saját fejlesztésű elektromos autója, a Chevy Bolt, amely az idei év végén debütál. A kocsiról kedvezőek a vélemények és a 2017-es eladások bizonyíthatják, hogy végre tényleg komoly kihívót kaphat a drágább modellekkel operáló Tesla.

Afrika energiafogyasztása

Afrika energiaigényének növekedése is meghatározó lehet a jövő év egészét nézve. A kontinens energiafogyasztása éves szinten 2 százalékkal bővül, az infrastruktúra fejlesztésére szánt összegek pedig megsokszorozódnak. Ehhez hozzájárul, hogy a növekvő méretű középosztály egyre több autót és háztartási eszközt vásárol, amelyek szintén energiaigényesek. A szubszaharai régióban élő mintegy egymilliárd embert pedig egyre nagyobb arányban olaj- és gázalapú energiával látják el.

Fracking minden mennyiségben

A horizontális kiterjedésű olaj- és gázmezők kitermelését lehetővé tévő hidraulikus repesztéses eljárás 100 év óta a legnagyobb újítás a szektorban, ugyanakkor heves ellenállást vált ki a környezetvédőkből.

A technológia az Egyesült Államokban és Kanadában terjedt el leginkább, de várható, hogy az olajárak emelkedése miatt a világ más pontján is egyre nagyobb szeletet követel magának a termelésből. Oroszország és Szaúd-Arábia mellett például Argentínában is egyre nagyobb számban használják majd az eljárást a kitermelésre.

Civil ellenállás

Az elmúlt hetek egyik legjobban fogyelt eseménye volt a sziú indiánok és környezetvédők tüntetése a Dakota Access olajvezeték egy részének megépítése ellen, amely az indiánok szent területein keresztül húzódott volna és nem utolsó sorban veszélyeztette volna a környék természetes vizeit is. Az építkezést nem is annyira a hatékony környezetvédő lobbi, mint inkább a civilek elégedetlensége miatt sikerült megakadályozni, vagy legalább is késleltetni. A következő év egyik kérdése lehet, hogy a sikeres tiltakozó akció láttán sikerül-e, más ehhez hasonló építkezést is megakadályozni a világ több pontján.

Lítium, kobalt és grafit

Az elmúlt időszakban folyamatosan csökkent a lítium-ionos akkumulátorok ára, ugyanakkor egyre nőtt felhasználásuk. A mobiltelefonoktól kezdve, az elektromos járműveken át az okosotthonokig számtalan területen használjuk ezeket és nemcsak a felhasználási területek köre, hanem az eszközök hatékonysága is folyamatosan nő. Az ezek működtetéséhez szükséges ásványok, a lítium, a kobalt, vagy a grafit ára ugyanakkor évek óta emelkedik és ez a tendencia várhatóan 2007-ben is folytatódik. A felhasználó cégeknek ezért újabb és újabb forrás után kell nézniük, sőt érdemes akár saját kitermelésbe is fogniuk.

Több pénz a kutatás-termelésre

Az OPEC nemrégiben bejelentett termeléscsökkentése miatt valószínűsíthető, hogy 2017 első részében enyhén erősödnek az olajárak és valamivel 55 dollár fölött stabilizálódhatnak. Ez pedig nagyobb összegű befektetésre sarkalja az olajcégeket a kutatás-fejlesztés szegmensben. A következő év kérdése lesz az is, hogy ezek az olajcégek melyik kitermelési módot tartják majd gazdaságilag kifizetődőbbnek a magasabb olajárak mellett